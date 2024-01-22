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(Шулыгина) Домника Титова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шулыгин Савелий Васильевич

Отец ребёнка: Шулыгин Василий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шулыгин Василий Михайлович

Рождение ребёнка
1836

Сын: Шулыгин Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Шулыгин Василий Михайлович

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