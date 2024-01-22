(Шулыгина) Домника Титова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шулыгин Савелий Васильевич
Отец ребёнка: Шулыгин Василий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1836
Сын: Шулыгин Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Шулыгин Василий Михайлович