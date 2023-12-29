Гоштаутас Ионас Брониаус
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.03.1964
Сын: Гоштаутас Сергей Ионасович
Мать ребёнка: Гоштаутас Нина
Пены, Беловский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
Долгий Колодезь, Беловский муниципальный район, Курская область