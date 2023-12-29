Гоштаутас Ионас Брониаус — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гоштаутас Ионас Брониаус

Место рождения

Каунас, Литовская ССР

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1935 г.р.

Дети

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Каунас, Литовская ССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гоштаутас (Шевцова) Нина Дмитриевна

Рождение ребёнка
03.03.1964

Сын: Гоштаутас Сергей Ионасович

Мать ребёнка: Гоштаутас Нина

Пены, Беловский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
Долгий Колодезь, Беловский муниципальный район, Курская область

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