Богданов Магасум Саитгараевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБогданов Магасум Саитгараевич

Богданов Магасум Саитгараевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Богданов Саитгарай Латыпович

Мать: Калимуллина Насиха Хабибулловна

Рождение ребёнка
1957

Сын: Богданов Магафур Магасумович

Мать ребёнка: Богданова Флюра

Рождение ребёнка
1959

Сын: Богданов Мансур Магасумович

Мать ребёнка: Богданова Флюра

Рождение ребёнка
1963

Сын: Богданов Зуфар Магасумович

Мать ребёнка: Богданова Флюра

Рождение ребёнка
1965

Сын: Богданов Мухтар Магасумович

Мать ребёнка: Богданова Флюра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богданова Флюра

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close