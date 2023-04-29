Богданов Магасум Саитгараевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1957
Сын: Богданов Магафур Магасумович
Мать ребёнка: Богданова Флюра
Рождение ребёнка
1959
Сын: Богданов Мансур Магасумович
Мать ребёнка: Богданова Флюра
Рождение ребёнка
1963
Сын: Богданов Зуфар Магасумович
Мать ребёнка: Богданова Флюра
Рождение ребёнка
1965
Сын: Богданов Мухтар Магасумович
Мать ребёнка: Богданова Флюра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Богданова Флюра
Смерть
Неизвестно