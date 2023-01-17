Кодинцова (Савелова) Евдокия Хоминична
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.04.1935
Дочь: Гардер Мария Аникеевна
Отец ребёнка: Кодинцов Аникей Романович
Фощеватое, Корочанский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно
Томаковка, Дніпропетровська область