Кодинцова (Савелова) Евдокия Хоминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кодинцова (Савелова) Евдокия Хоминична

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Место рождения

Яблоново, Корочанский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Яблоново, Корочанский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
12.04.1935

Дочь: Гардер Мария Аникеевна

Отец ребёнка: Кодинцов Аникей Романович

Фощеватое, Корочанский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно
Томаковка, Дніпропетровська область
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