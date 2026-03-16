Каякин Алексей Сергеевич 17.02.? — найти родственников по фамилии на Familio
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Каякин Алексей Сергеевич

Автор
ПМ
Марков П.

мужской, родился 17.02.?

Отец
Каякин СергейНеизвестно г.р.
Мать
Каякина (Веденеева) Елена Вячеславовна17.10.1972 г.р.
Супруги
Каякина (Смирнова) Нина Геннадьевна27.02.1994 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.?

Отец: Каякин Сергей

Мать: Каякина (Веденеева) Елена Вячеславовна

Образование
Неизвестно
Павлово, Павловский муниципальный район, Нижегородская область

НижГМА | Лечебный факультет

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каякина (Смирнова) Нина Геннадьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Каякина (Смирнова) Нина Геннадьевна

Рождение ребёнка
15.06.2022

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Каякина (Смирнова) Нина Геннадьевна

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