Каякин Алексей Сергеевич
мужской, родился 17.02.?
ОтецКаякин СергейНеизвестно г.р.
МатьКаякина (Веденеева) Елена Вячеславовна17.10.1972 г.р.
Супруги
Каякина (Смирнова) Нина Геннадьевна27.02.1994 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.?
Образование
Неизвестно
Павлово, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Каякина (Смирнова) Нина Геннадьевна
Рождение ребёнка
15.06.2022
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Каякина (Смирнова) Нина Геннадьевна