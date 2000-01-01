Муравьев Григорий Миронович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муравьев Григорий Миронович

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Место рождения

д.Слобожане

Дата рождения

1900

Дата смерти

22.11.1941

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1904 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Муравьев Мирон

Мать: не указана

д.Слобожане
Рождение ребёнка
18.10.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Муравьева Евдокия

д. Слобожане Вонданского с/с Даровского района
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Муравьева Евдокия

Смерть
22.11.1941
Причина смерти: во время войны погиб под поездом
Похороны
Неизвестно
с. Опарино
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