Муравьев Григорий Миронович
Место рожденияд.Слобожане
Дата рождения1900
Дата смерти22.11.1941
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Муравьев Мирон
Мать: не указана
д.Слобожане
Рождение ребёнка
18.10.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Муравьева Евдокия
д. Слобожане Вонданского с/с Даровского района
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Муравьева Евдокия
Смерть
22.11.1941
Причина смерти: во время войны погиб под поездом
Похороны
Неизвестно
с. Опарино