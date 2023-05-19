Васса Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смерти01.06.1836
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
26.01.1830
Рождение ребёнка
30.03.1836
Дочь: Марья Львовна
Отец ребёнка: Пелевин Леонтий Артемьев
Рождение ребёнка
30.03.1836
Дочь: Марья Львовна
Отец ребёнка: Пелевин Леонтий Артемьев
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.06.1836