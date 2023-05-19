Васса Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васса Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

01.06.1836

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1813 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.01.1830

Муж: Пелевин Леонтий Артемьев

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
30.03.1836

Дочь: Марья Львовна

Отец ребёнка: Пелевин Леонтий Артемьев

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
30.03.1836

Дочь: Марья Львовна

Отец ребёнка: Пелевин Леонтий Артемьев

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Смерть
01.06.1836
Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
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