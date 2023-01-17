Хвалько (Горленко) Ефросия Аександровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХвалько (Горленко) Ефросия Аександровна

Хвалько (Горленко) Ефросия Аександровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.03.1890

Дата смерти

22.03.1976

Пол

Женский

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Подстреха Елена Фоминична

Отец ребёнка: Хвалько Фома Андреевич

Рождение ребёнка
08.06.1925

Сын: Хвалько Иван Фомич

Отец ребёнка: Хвалько Фома Андреевич

Замишево, Новозыбковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хвалько Раиса Фоминична

Отец ребёнка: Хвалько Фома Андреевич

Замишево, Новозыбковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хвалько Ольга Фоминична

Отец ребёнка: Хвалько Фома Андреевич

Замишево, Новозыбковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хвалько Антонина Фоминична

Отец ребёнка: Хвалько Фома Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хвалько Владимир Фомич

Отец ребёнка: Хвалько Фома Андреевич

Замишево, Новозыбковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хвалько Василий Фомич

Отец ребёнка: Хвалько Фома Андреевич

Замишево, Новозыбковский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хвалько Фома Андреевич

Смерть
22.03.1976
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close