Хвалько (Горленко) Ефросия Аександровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.03.1890
Дата смерти22.03.1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Подстреха Елена Фоминична
Отец ребёнка: Хвалько Фома Андреевич
Рождение ребёнка
08.06.1925
Сын: Хвалько Иван Фомич
Отец ребёнка: Хвалько Фома Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хвалько Раиса Фоминична
Отец ребёнка: Хвалько Фома Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хвалько Ольга Фоминична
Отец ребёнка: Хвалько Фома Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хвалько Антонина Фоминична
Отец ребёнка: Хвалько Фома Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Хвалько Фома Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Хвалько Фома Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.03.1976