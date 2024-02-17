Кулягин Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.04.1921
Дочь: Суковенко Мария Андреевна
Мать ребёнка: Кулягина Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кулягина Прасковья Андреевна
Мать ребёнка: Кулягина Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кулягина Анна Андреевна
Мать ребёнка: Кулягина Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кулягина Дарья
Смерть
Неизвестно