Кулягин Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулягин Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.04.1921

Дочь: Суковенко Мария Андреевна

Мать ребёнка: Кулягина Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кулягина Прасковья Андреевна

Мать ребёнка: Кулягина Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кулягина Анна Андреевна

Мать ребёнка: Кулягина Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кулягин Степан Андреевич

Мать ребёнка: Кулягина Дарья

Смерть
Неизвестно
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