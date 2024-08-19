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Наумов Юрий Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.07.1957

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1957

Отец: Наумов Александр Михайлович

Мать: Наумова Тамара Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наумова Нина

Место жительства
Неизвестно
Самара, Россия
Рождение ребёнка
04.08.1976

Дочь: Юлия Юрьевна

Мать ребёнка: Наумова Нина

Рождение ребёнка
02.09.1986

Сын: Наумов Андрей Юрьевич

Мать ребёнка: Наумова Нина

Рождение ребёнка
02.09.1986

Сын: Наумов Михаил Юрьевич

Мать ребёнка: Наумова Нина

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