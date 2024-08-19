Наумов Юрий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.07.1957
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1957
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наумова Нина
Место жительства
Неизвестно
Самара, Россия
Рождение ребёнка
04.08.1976
Дочь: Юлия Юрьевна
Мать ребёнка: Наумова Нина
Рождение ребёнка
02.09.1986
Мать ребёнка: Наумова Нина
Рождение ребёнка
02.09.1986
Мать ребёнка: Наумова Нина