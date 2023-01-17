Карелин Степан Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карелин Степан Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1857 г.р.

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1905

Сын: Карелин Трофим Степанович

Мать ребёнка: Карелина Мария

д. Шанбет (Ишинбет) Нуримановский р-он, р. Башкортостан
Рождение ребёнка
1906

Сын: Карелин Сергей Степанович

Мать ребёнка: Карелина Мария

Либо г.Аша Челябинской области, либо д.Шанбет ( Ишинбет) Нуримановского района республики Башкортостан
Место жительства
1917
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карелина Мария

Смерть
Неизвестно
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