Карелин Степан Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1905
Сын: Карелин Трофим Степанович
Мать ребёнка: Карелина Мария
д. Шанбет (Ишинбет) Нуримановский р-он, р. Башкортостан
Рождение ребёнка
1906
Сын: Карелин Сергей Степанович
Мать ребёнка: Карелина Мария
Либо г.Аша Челябинской области, либо д.Шанбет ( Ишинбет) Нуримановского района республики Башкортостан
Место жительства
1917
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Карелина Мария
Смерть
Неизвестно