Захаров Лука Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Захаров Федор Иванович
Мать: Захарова Арина Ильинична
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Захарова Лукерья Лукьяновна
Мать ребёнка: Захарова Екатерина Карповна
Рождение ребёнка
1848
Сын: Захаров Спиридон Лукьянович
Мать ребёнка: Захарова Екатерина Карповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Захаров Николай Лукьянович
Мать ребёнка: Захарова Екатерина Карповна
Смерть
Неизвестно