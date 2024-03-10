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Захаров Лука Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Захаров Федор Иванович

Мать: Захарова Арина Ильинична

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Захарова Лукерья Лукьяновна

Мать ребёнка: Захарова Екатерина Карповна

Рождение ребёнка
1848

Сын: Захаров Спиридон Лукьянович

Мать ребёнка: Захарова Екатерина Карповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захаров Николай Лукьянович

Мать ребёнка: Захарова Екатерина Карповна

Смерть
Неизвестно
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