Лумбина Пелагея Парфенова Между 1809 и 1811 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лумбина Пелагея Парфенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1809 и 1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1801 и 1803 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Между 1809 и 1811

Отец: не указан

Мать: не указана

В ревизии 1834 - 23 года
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лумбин Мина Петров

Упоминание
08.02.1834
Другая Река, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия
В ревизии 1834 года.
Рождение ребёнка
27.10.1834

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лумбин Мина Петров

Другая Река, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия
Скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно

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