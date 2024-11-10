Лумбина Пелагея Парфенова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1809 и 1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1809 и 1811
Отец: не указан
Мать: не указана
В ревизии 1834 - 23 года
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лумбин Мина Петров
Упоминание
08.02.1834
В ревизии 1834 года.
Рождение ребёнка
27.10.1834
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лумбин Мина Петров
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Смерть
Неизвестно