Гинзбург Евгения Соломоновна
Место рождения
Дата рождения20.12.1904
Дата смерти25.05.1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1904 по 1920
Место жительства
С 1920 по 1937
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1950 по 1959
Львов, Украина
Место жительства
С 1959 по 1977
Смерть
25.05.1977