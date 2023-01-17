Гинзбург Евгения Соломоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гинзбург Евгения Соломоновна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

20.12.1904

Дата смерти

25.05.1977

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1904 по 1920
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1920 по 1937
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1950 по 1959
Львов, Украина
Место жительства
С 1959 по 1977
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
25.05.1977
Москва, город федерального значения Москва
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