Михайлов Валерий
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.01.1929
Дата смерти30.09.2008
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.09.1954
Мать ребёнка: Михайлова Валентина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мирошникова Валерьевна
Мать ребёнка: Михайлова Валентина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степанова Валерьевна
Мать ребёнка: Михайлова Валентина Николаевна
Смерть
30.09.2008
Похороны
Неизвестно
Красноярский край