Михайлов Валерий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлов Валерий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.1929

Дата смерти

30.09.2008

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.09.1954

Сын: Волков Сергей Валерьевич

Мать ребёнка: Михайлова Валентина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михайлова Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мирошникова Валерьевна

Мать ребёнка: Михайлова Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степанова Валерьевна

Мать ребёнка: Михайлова Валентина Николаевна

Смерть
30.09.2008
Похороны
Неизвестно
Красноярский край
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