Рогова Екатерина Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРогова Екатерина Никифоровна

Рогова Екатерина Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рогов Константин Иванович

Место жительства
Неизвестно
Чурковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1903

Дочь: (Рогова) Аполлинария Константиновна

Отец ребёнка: Рогов Константин Иванович

Чурковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: (Рогова) Мария Константиновна

Отец ребёнка: Рогов Константин Иванович

Чурковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1910

Дочь: (Рогова) Анна Константиновна

Отец ребёнка: Рогов Константин Иванович

Чурковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1913

Дочь: (Рогова) Клавдия Константиновна

Отец ребёнка: Рогов Константин Иванович

Чурковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Рогов Пётр Константинович

Отец ребёнка: Рогов Константин Иванович

Чурковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.