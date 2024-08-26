Рогова Екатерина Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1903
Дочь: (Рогова) Аполлинария Константиновна
Отец ребёнка: Рогов Константин Иванович
Рождение ребёнка
1906
Дочь: (Рогова) Мария Константиновна
Отец ребёнка: Рогов Константин Иванович
Рождение ребёнка
1910
Дочь: (Рогова) Анна Константиновна
Отец ребёнка: Рогов Константин Иванович
Рождение ребёнка
1913
Дочь: (Рогова) Клавдия Константиновна
Отец ребёнка: Рогов Константин Иванович
Рождение ребёнка
1914
Сын: Рогов Пётр Константинович
Отец ребёнка: Рогов Константин Иванович
Смерть
Неизвестно