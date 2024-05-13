(Андожская) Мария Владимировна 1845 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Андожская) Мария Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1830

Дочь: (Дормидонтова) Прасковья Акимовна

Отец ребёнка: Андожский Василий Акимович

Рождение
1845

Отец: Граве Владимир Иванович

Мать: (Граве) Юлия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андожский Василий Акимович

Рождение ребёнка
1867

Сын: Андожский Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Андожский Василий Акимович

Рождение ребёнка
30.06.1871

Дочь: (Варпаховская) Юлия Васльевна

Отец ребёнка: Андожский Василий Акимович

Пенза
Рождение ребёнка
08.09.1874

Дочь: (Гарнич-Гарницкая) Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Андожский Василий Акимович

Пенза
Смерть
Неизвестно

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