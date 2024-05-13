(Андожская) Мария Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1830
Дочь: (Дормидонтова) Прасковья Акимовна
Отец ребёнка: Андожский Василий Акимович
Рождение
1845
Отец: Граве Владимир Иванович
Мать: (Граве) Юлия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1867
Сын: Андожский Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Андожский Василий Акимович
Рождение ребёнка
30.06.1871
Дочь: (Варпаховская) Юлия Васльевна
Отец ребёнка: Андожский Василий Акимович
Пенза
Рождение ребёнка
08.09.1874
Дочь: (Гарнич-Гарницкая) Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Андожский Василий Акимович
Пенза
Смерть
Неизвестно