(Шевченко) Параскева Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шевченко) Параскева Ивановна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

19.09.1907 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1907 ст.

Отец: Шевченко Иван Денисович

Мать: Шевченко Матрона Ивановна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G2KR?i=819&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
23.09.1907 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
Неизвестно
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