(Шевченко) Параскева Ивановна
Место рождения
Дата рождения19.09.1907 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1907 ст.
Отец: Шевченко Иван Денисович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G2KR?i=819&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
23.09.1907 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
Неизвестно