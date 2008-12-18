Швалев Вадим Романович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Швалев Вадим Романович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.12.2008

Пол

Мужской

Отец

1986 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.2008

Отец: Швалев Роман Григорьевич

Мать: Зоя

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