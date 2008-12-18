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Швалев Вадим Романович
Швалев Вадим Романович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
18.12.2008
Пол
Мужской
Отец
Швалев Роман Григорьевич
1986 г.р.
Мать
Зоя
Дети
Не указаны
Добавил:
РК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.2008
Отец:
Швалев Роман Григорьевич
Мать:
Зоя
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