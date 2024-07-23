Можейко Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1933
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Можейко Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сопляк Антонина Александровна
Мать ребёнка: Можейко Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Можейко Владимир Александрович
Мать ребёнка: Можейко Мария
Рождение ребёнка
20.10.1913
Дочь: Курень Софья Александровна
Мать ребёнка: Можейко Мария
Смерть
1933
Предполагаемая дата