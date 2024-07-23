Можейко Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Можейко Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1933

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Можейко Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сопляк Антонина Александровна

Мать ребёнка: Можейко Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Можейко Владимир Александрович

Мать ребёнка: Можейко Мария

Рождение ребёнка
20.10.1913

Дочь: Курень Софья Александровна

Мать ребёнка: Можейко Мария

Смерть
1933
Предполагаемая дата

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