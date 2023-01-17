Станоткина Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1810 и 1816
Дочь: Матрёна Ивановна
Отец ребёнка: Станоткин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1816
Сын: Станоткин Василий Иванович
Отец ребёнка: Станоткин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Станоткин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1822
Сын: Станоткин Данила Иванович
Отец ребёнка: Станоткин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1825
Отец ребёнка: Станоткин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1827
Сын: Станоткин Степан Иванович
Отец ребёнка: Станоткин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Станоткин Бонифантий Иванович
Отец ребёнка: Станоткин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Станоткин Александр Иванович
Отец ребёнка: Станоткин Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно