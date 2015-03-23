Нафикова (Сакова) Светлана Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНафикова (Сакова) Светлана Владимировна

Нафикова (Сакова) Светлана Владимировна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1980

Пол

Женский

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1980

Отец: Саков Владимир Петрович

Мать: Зубова Валентина матвеевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close