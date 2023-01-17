Калбесин (Петров) Сергей Ефремов
Место рождения
Дата рождения01.10.1840
Дата смерти02.11.1840
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1840
Крещение
02.10.1840
воспреемники: Тогожь Села удѣлныій кресьянинъ Яфимъ Николаефъ Кандаловъ и Онаго жь Села Салдацкая дочь дѣвица Наталья Яфимова Добрякова | Казанская церковь
Смерть
02.11.1840
Причина смерти: отъ младенческой
Похороны
04.11.1840
на отведенном кладбище при Казанской церкви