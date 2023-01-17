Калбесин (Петров) Сергей Ефремов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калбесин (Петров) Сергей Ефремов

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

01.10.1840

Дата смерти

02.11.1840

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1840

Отец: Калбесин (петров) Ефрем Максимов

Мать: Калбесина (петрова) Екатерина Николаева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
02.10.1840
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники: Тогожь Села удѣлныій кресьянинъ Яфимъ Николаефъ Кандаловъ и Онаго жь Села Салдацкая дочь дѣвица Наталья Яфимова Добрякова | Казанская церковь
Смерть
02.11.1840
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: отъ младенческой
Похороны
04.11.1840
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
на отведенном кладбище при Казанской церкви
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