Курзина (Щеглова) Пелагея Захаровна
Место рождения
Дата рождения1899
Дата смерти1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Щеглов Захар
Мать: Щеглова .
Возможно год рождения не верен и был раньше, т.к. со слов дочери Пелагея возможно убавила несколько лет при выходе замуж (была старше деда).
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Булгаков Григорий Степанович
Отец ребёнка: Булгаков Степан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Булгаков Степан
Место жительства
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Муж: Булгаков Степан
Работа или профессия
Неизвестно
Дежурная по перрону железнодорожного вокзала
Рождение ребёнка
06.09.1921
Сын: Курзин Николай Константинович
Отец ребёнка: Курзин Константин Павлович
Рождение ребёнка
11.05.1924
Дочь: Курзина Екатерина Константиновна
Отец ребёнка: Курзин Константин Павлович
Смерть
1959
Внезпано умерла упав во дворе. Диагноз - белокровие.