Курзина (Щеглова) Пелагея Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курзина (Щеглова) Пелагея Захаровна

Место рождения

Самара, Самара, Самарская область

Дата рождения

1899

Дата смерти

1959

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Щеглов Захар

Мать: Щеглова .

Самара, Самара, Самарская область
Возможно год рождения не верен и был раньше, т.к. со слов дочери Пелагея возможно убавила несколько лет при выходе замуж (была старше деда).
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курзин Константин Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Булгаков Григорий Степанович

Отец ребёнка: Булгаков Степан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булгаков Степан

Место жительства
Неизвестно
Омск, город Омск, Омская область
Развод
Неизвестно

Муж: Булгаков Степан

Работа или профессия
Неизвестно
Омск, город Омск, Омская область
Дежурная по перрону железнодорожного вокзала
Рождение ребёнка
06.09.1921

Сын: Курзин Николай Константинович

Отец ребёнка: Курзин Константин Павлович

Рождение ребёнка
11.05.1924

Дочь: Курзина Екатерина Константиновна

Отец ребёнка: Курзин Константин Павлович

Смерть
1959
Внезпано умерла упав во дворе. Диагноз - белокровие.

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