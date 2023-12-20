Пономарев Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарев Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пономарев Иоанн Тереньтевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Пономарева) Матрона Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пономарев Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
06.04.1863

Сын: Пономарев Терентий Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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