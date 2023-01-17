Пугаев Андрей Гурьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПугаев Андрей Гурьянович

Пугаев Андрей Гурьянович

avatar

Место рождения

Самсоновка, Инсарский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Самсоновка, Инсарский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
02.08.1925

Сын: Пугаев Серафим Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Самсоновка, Инсарский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пугаев Александр Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пугаев Пётр Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пугаева Ефросинья Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close