Пугаев Андрей Гурьянович
Место рождения
Дата рождения1918
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.08.1925
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пугаев Александр Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пугаева Ефросинья Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно