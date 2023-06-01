Кудзоева Сона Габузаевнв
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1981
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Цаголова Саса
Рождение ребёнка
10.05.1958
Сын: Гуцаев Артур Владимирович
Отец ребёнка: Гуцаев Владимир (Блакка) Багиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гуцаев Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Гуцаев Владимир (Блакка) Багиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гуцаева Лариса Владимировна
Отец ребёнка: Гуцаев Владимир (Блакка) Багиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гуцаева-Кокаева Иза Владимировна
Отец ребёнка: Гуцаев Владимир (Блакка) Багиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1981