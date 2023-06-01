Кудзоева Сона Габузаевнв — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудзоева Сона Габузаевнв

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1981

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Цаголова Саса

Рождение ребёнка
10.05.1958

Сын: Гуцаев Артур Владимирович

Отец ребёнка: Гуцаев Владимир (Блакка) Багиевич

Дигора, Дигорский муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гуцаев Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Гуцаев Владимир (Блакка) Багиевич

Дигора, Дигорский муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гуцаева Лариса Владимировна

Отец ребёнка: Гуцаев Владимир (Блакка) Багиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гуцаева-Кокаева Иза Владимировна

Отец ребёнка: Гуцаев Владимир (Блакка) Багиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гуцаев Владимир (Блакка) Багиевич

Смерть
1981
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