Тышлек Николай Георгиевич
Место рождения
Дата рождения03.12.1910
Дата смерти15.06.1913
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1910
Отец: Тышлек Георгий Михайлович
Мать: Тышлек Акелина Петровна
Крещение
04.12.1910
Николаевская церковь,м/к-1910г.,лист-43,зап.-134,ГАДО,Ф - 426-1-11. | Godparents:Новокаракубские поселяне:Николай Авраамович Пит и Агрипина Авраамовна Тохтамыш
Смерть
15.06.1913
Причина смерти: Болезнь - воспаление легких | Николаевская церковь,м/к-1913г.,лист-136,зап.-28,ГАДО,Ф - 426-1-13.
Похороны
16.06.1913