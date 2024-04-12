Тышлек Николай Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТышлек Николай Георгиевич

Тышлек Николай Георгиевич

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

03.12.1910

Дата смерти

15.06.1913

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1910

Отец: Тышлек Георгий Михайлович

Мать: Тышлек Акелина Петровна

Крещение
04.12.1910
Николаевская церковь,м/к-1910г.,лист-43,зап.-134,ГАДО,Ф - 426-1-11. | Godparents:Новокаракубские поселяне:Николай Авраамович Пит и Агрипина Авраамовна Тохтамыш
Смерть
15.06.1913
Причина смерти: Болезнь - воспаление легких | Николаевская церковь,м/к-1913г.,лист-136,зап.-28,ГАДО,Ф - 426-1-13.
Похороны
16.06.1913
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close