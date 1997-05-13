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Лапшина Маргарита Вадимовна

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Место рождения

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

Дата рождения

13.05.1997

Пол

Женский

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1997

Отец: Лапшин Вадим Анатольевич

Мать: Лапшина Ольга Анатольевна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
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