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Лапшина Маргарита Вадимовна
Лапшина Маргарита Вадимовна
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Место рождения
Ростов-на-Дону
, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Дата рождения
13.05.1997
Пол
Женский
Отец
Лапшин Вадим Анатольевич
1967 г.р.
Мать
Лапшина (Макарова) Ольга Анатольевна
1970 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1997
Отец:
Лапшин Вадим Анатольевич
Мать:
Лапшина Ольга Анатольевна
Ростов-на-Дону
, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
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