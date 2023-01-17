Брыкина (Шарапова) Алевтина Андреевна
Место рожденияд. Ожгулево Вышневолоцкий район Калининская область
Дата рождения20.08.1942
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1942
д. Ожгулево Вышневолоцкий район Калининская область
Рождение ребёнка
07.09.1967
Дочь: Чугунова Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Брыкин Василий Максимович
Солнечногорск, Солнечногорский муниципальный район, Московская область