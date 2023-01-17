Брыкина (Шарапова) Алевтина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брыкина (Шарапова) Алевтина Андреевна

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Место рождения

д. Ожгулево Вышневолоцкий район Калининская область

Дата рождения

20.08.1942

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1942

Отец: Шарапов Андрей Федорович

Мать: Шарапова Елизавета Алексеевна

д. Ожгулево Вышневолоцкий район Калининская область
Рождение ребёнка
07.09.1967

Дочь: Чугунова Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Брыкин Василий Максимович

Солнечногорск, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
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