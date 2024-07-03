Горбунов Данило Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Горбунов Иван Евсеев
Мать: Горбунова Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Лепестинья
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1844
Сын: Горбунов Григорей Данилов
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Ульяна
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Акулина
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1851
Мать ребёнка: Евдокия Иванова