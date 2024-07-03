Горбунов Данило Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорбунов Данило Иванов

Горбунов Данило Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Пол

Мужской

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Горбунов Иван Евсеев

Мать: Горбунова Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Лепестинья

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
1844

Сын: Горбунов Григорей Данилов

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
1847

Сын: Горбунов Никифор Данилов

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Ульяна

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Акулина

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
1851

Сын: Горбунов Дмитрей Данилов

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Мы используем куки для улучшения работы сайта.