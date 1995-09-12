Некрасова (Солоха) Елена Антоновна
Место рождения? Казахстан
Дата рождения02.06.1915
Дата смерти12.09.1995
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1915
Отец: Солоха Антон Аврамович
Мать: Солоха Вера Иосифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.12.1934
Дочь: Некрасова (Некрасова) Зоя Николаевна
Отец ребёнка: Некрасов Николай Устинович
Рождение ребёнка
20.06.1937
Сын: Некрасов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Некрасов Николай Устинович
Рождение ребёнка
07.12.1938
Сын: Некрасов Александр
Отец ребёнка: Некрасов Николай Устинович
Смерть
12.09.1995
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно