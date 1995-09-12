Некрасова (Солоха) Елена Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНекрасова (Солоха) Елена Антоновна

Некрасова (Солоха) Елена Антоновна

Место рождения

? Казахстан

Дата рождения

02.06.1915

Дата смерти

12.09.1995

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1915

Отец: Солоха Антон Аврамович

Мать: Солоха Вера Иосифовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Николай Устинович

Рождение ребёнка
09.12.1934

Дочь: Некрасова (Некрасова) Зоя Николаевна

Отец ребёнка: Некрасов Николай Устинович

Рождение ребёнка
20.06.1937

Сын: Некрасов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Некрасов Николай Устинович

Рождение ребёнка
07.12.1938

Сын: Некрасов Александр

Отец ребёнка: Некрасов Николай Устинович

Смерть
12.09.1995
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.