Беглецов Павел Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беглецов Павел Дмитриевич

Место рождения

Россия

Дата рождения

1950

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Россия
Рождение ребёнка
Около 1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия
Рождение ребёнка
1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия
Смерть
Неизвестно
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