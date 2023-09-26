Юрьева Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮрьева Авдотья

Юрьева Авдотья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1783

Сын: Юрьев Иван Самуйлович

Отец ребёнка: Юрьев Самуйла (Самойла) Иванович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Загороднова Марья Самуйловна

Отец ребёнка: Юрьев Самуйла (Самойла) Иванович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Юрьев Игнат Самуйлович

Отец ребёнка: Юрьев Самуйла (Самойла) Иванович

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close