Юрьева Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1783
Отец ребёнка: Юрьев Самуйла (Самойла) Иванович
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Загороднова Марья Самуйловна
Отец ребёнка: Юрьев Самуйла (Самойла) Иванович
Рождение ребёнка
1796
Отец ребёнка: Юрьев Самуйла (Самойла) Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно