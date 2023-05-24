Скоробогатова Глафира (Вера) Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.01.1836
Дата смерти10.04.1967
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.05.22
Рождение
03.01.1836
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скоробогатов Георгий Романовия
Отец ребёнка: Скоробогатов Роман Игнатьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.05.1922
Рождение ребёнка
15.10.1925
Сын: Скоробогатов Роман Романович
Отец ребёнка: Скоробогатов Роман Игнатьевич
Смерть
10.04.1967