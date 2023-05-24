Скоробогатова Глафира (Вера) Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скоробогатова Глафира (Вера) Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.01.1836

Дата смерти

10.04.1967

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.05.22

Сын: Скоробогатов Георгий Романович

Отец ребёнка: Скоробогатов Роман Игнатьевич

Рождение
03.01.1836

Отец: Скоробогатов Пётр

Мать: Скоробогатова Аксинья Пимантьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скоробогатов Георгий Романовия

Отец ребёнка: Скоробогатов Роман Игнатьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скоробогатов Георгий Романович

Отец ребёнка: Скоробогатов Роман Игнатьевич

Рождение ребёнка
05.05.1922

Сын: Скоробогатов Георгий Романович

Отец ребёнка: Скоробогатов Роман Игнатьевич

Рождение ребёнка
15.10.1925

Сын: Скоробогатов Роман Романович

Отец ребёнка: Скоробогатов Роман Игнатьевич

Смерть
10.04.1967

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