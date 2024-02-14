Сунятуллина (Арифуллина) Уммикамал
Место рожденияд.Чембилей,Курмышского уезда,Симбирской губернии
Дата рождения1903
Дата смерти1993
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Арифулла
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Суниатуллина) Насимя
Отец ребёнка: Сунятуллин Ибрагим
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Ситдикова (Сунятулина) Нурсяня Ибрагимовна
Отец ребёнка: Сунятуллин Ибрагим
Рождение ребёнка
1926
Сын: Суниятуллин Мясум
Отец ребёнка: Сунятуллин Ибрагим
Рождение ребёнка
1928
Сын: Ибрагимов Мансур
Отец ребёнка: Сунятуллин Ибрагим
Смерть
1993