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Тишков Максим Сергеевич

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Место рождения

Переяславка, Муниципальный район имени Лазо, Хабаровский край

Дата рождения

25.05.1990

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1990

Отец: Тишков Сергей Владимирович

Мать: Тишкова Ольга Петровна

Переяславка, Муниципальный район имени Лазо, Хабаровский край
Бракосочетание
21.04.2012

Жена: Тишкова Любовь Николаевна

Переяславка, Муниципальный район имени Лазо, Хабаровский край
Рождение ребёнка
25.07.2012

Дочь: Тишкова Елизавета Максимовна

Мать ребёнка: Тишкова Любовь Николаевна

Переяславка, Муниципальный район имени Лазо, Хабаровский край
Рождение ребёнка
10.06.2020

Дочь: Тишкова Дарья Максимовна

Мать ребёнка: Тишкова Любовь Николаевна

Вяземский, Вяземский муниципальный район, Хабаровский край
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