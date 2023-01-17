Тишков Максим Сергеевич
Место рождения
Дата рождения25.05.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1990
Отец: Тишков Сергей Владимирович
Мать: Тишкова Ольга Петровна
Бракосочетание
21.04.2012
Рождение ребёнка
25.07.2012
Дочь: Тишкова Елизавета Максимовна
Мать ребёнка: Тишкова Любовь Николаевна
Рождение ребёнка
10.06.2020
Дочь: Тишкова Дарья Максимовна
Мать ребёнка: Тишкова Любовь Николаевна
Вяземский, Вяземский муниципальный район, Хабаровский край