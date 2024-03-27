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Суздальницкий Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Суздальницкий Абрам Моисеевич

Мать: Суздальницкая (Судельницкая). ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суздальницкая (Володарская) Федосья

Рождение ребёнка
1903

Сын: Суздальницкий Яков

Мать ребёнка: Суздальницкая (Володарская) Федосья

Рождение ребёнка
1906

Сын: Суздальницкий Зелик

Мать ребёнка: Суздальницкая (Володарская) Федосья

Рождение ребёнка
1909

Сын: Суздальницкий Семен

Мать ребёнка: Суздальницкая (Володарская) Федосья

Смерть
Неизвестно

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