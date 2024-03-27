Суздальницкий Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1903
Сын: Суздальницкий Яков
Мать ребёнка: Суздальницкая (Володарская) Федосья
Рождение ребёнка
1906
Сын: Суздальницкий Зелик
Мать ребёнка: Суздальницкая (Володарская) Федосья
Рождение ребёнка
1909
Сын: Суздальницкий Семен
Мать ребёнка: Суздальницкая (Володарская) Федосья
Смерть
Неизвестно