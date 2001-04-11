Кубрак Дмитрий Григорьевич
Место рождения
Дата рождения04.11.1924
Дата смерти11.04.2001
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.06.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бредкина (Кубрак) Нина Александровна
Миргород, Полтавська область
Рождение ребёнка
19.03.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бредкина (Кубрак) Нина Александровна
Смерть
11.04.2001