Кубрак Дмитрий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКубрак Дмитрий Григорьевич

Кубрак Дмитрий Григорьевич

avatar

Место рождения

Смелое, Сумська область

Дата рождения

04.11.1924

Дата смерти

11.04.2001

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1926 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Смелое, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бредкина (Кубрак) Нина Александровна

Рождение ребёнка
18.06.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бредкина (Кубрак) Нина Александровна

Миргород, Полтавська область
Рождение ребёнка
19.03.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бредкина (Кубрак) Нина Александровна

Смерть
11.04.2001

Мы используем куки для улучшения работы сайта.