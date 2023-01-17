Павлов Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1937
Дата смерти1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.09.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Павлова Людмила (Люся) Алексеевна
Рождение ребёнка
06.05.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Павлова Людмила (Люся) Алексеевна
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1989