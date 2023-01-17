Павлов Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлов Александр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1937

Дата смерти

1989

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.09.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Павлова Людмила (Люся) Алексеевна

Рождение ребёнка
06.05.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Павлова Людмила (Люся) Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1989
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