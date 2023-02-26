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Агафия Евдокимова

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Место рождения

сельцо Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

До 1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1768 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1768

Отец: не указан

Мать: не указана

сельцо Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
08.10.1786

Муж: Григорий Тимофеев

Покровская церковь с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
06.11.1795

Дочь: Афимия (Ефимия) Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Тимофеев

сельцо Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
04.01.1798

Сын: Иван Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Тимофеев

д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губернии,Россия
Смерть
Неизвестно
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