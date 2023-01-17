Бакуев Леонид Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бакуев Леонид Андреевич

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Место рождения

Большая Музя, город Шахунья, Нижегородская область

Дата рождения

01.07.1893

Дата смерти

15.09.1962

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Большая Музя, город Шахунья, Нижегородская область
Место жительства
С 1893
Большая Музя, город Шахунья, Нижегородская область
Место жительства
С 1913
Торжок, город Торжок, Тверская область
Место жительства
По 1913
Тоншаево, Тоншаевский муниципальный район, Нижегородская область
Место жительства
По 1916
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1945
Одесский военный округ
Смерть
15.09.1962
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1962
Москва, город федерального значения Москва
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