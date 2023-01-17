Бакуев Леонид Андреевич
Место рождения
Дата рождения01.07.1893
Дата смерти15.09.1962
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1893
Место жительства
С 1913
Торжок, город Торжок, Тверская область
Место жительства
По 1913
Тоншаево, Тоншаевский муниципальный район, Нижегородская область
Место жительства
По 1916
Место жительства
С 1945
Одесский военный округ
Смерть
15.09.1962
Место жительства
По 1962