Боткин Конон Афанасьевич
мужской, родился Неизвестно, Торопец, Торопецкий муниципальный район, Тверская область
Дети
Боткин Дмитрий Кононович1760 г.р.
Боткин Петр Кононович15.05.1781 г.р.Показать еще 1
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1760
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
15.05.1781
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1802
Мать ребёнка: не указана