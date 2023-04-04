Боткин Конон Афанасьевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Боткин Конон Афанасьевич

Автор
ЮГ
Гадас Ю.

мужской, родился Неизвестно, Торопец, Торопецкий муниципальный район, Тверская область

Дети
Боткин Дмитрий Кононович1760 г.р.
Боткин Петр Кононович15.05.1781 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Торопец, Торопецкий муниципальный район, Тверская область

Рождение ребёнка
1760

Сын: Боткин Дмитрий Кононович

Мать ребёнка: не указана

Торопец, Торопецкий муниципальный район, Тверская область

Рождение ребёнка
15.05.1781

Сын: Боткин Петр Кононович

Мать ребёнка: не указана

Торопец, Торопецкий муниципальный район, Тверская область

Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Боткин Гаврила Кононович

Мать ребёнка: не указана

Торопец, Торопецкий муниципальный район, Тверская область

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