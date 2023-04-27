Вергунова (Асеева) Елена Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вергунова (Асеева) Елена Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.02.1977

Пол

Женский

Отец

1941 г.р.

Мать

1941 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
2009 г.р.

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1977

Отец: Асеев Юрий Григорьевич

Мать: Асеева Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
04.10.1995

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вергунов Виктор Николаевич

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
27.11.2009

Сын: Вергунов Даниил Викторович

Отец ребёнка: Вергунов Виктор Николаевич

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