Вергунова (Асеева) Елена Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.02.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1977
Рождение ребёнка
04.10.1995
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вергунов Виктор Николаевич
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
27.11.2009
Сын: Вергунов Даниил Викторович
Отец ребёнка: Вергунов Виктор Николаевич