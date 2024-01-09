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Бланк Махля Шлемовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бланк Абрам-Абель Гаскелевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бланк Абрам-Абель Гаскелевич

Рождение ребёнка
02.12.1916

Дочь: (Бланк) (Хая) Анна Абрам-Абель

Отец ребёнка: Бланк Абрам-Абель Гаскелевич

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
06.05.1917

Сын: Бланк Григорий Абрам-Абель

Отец ребёнка: Бланк Абрам-Абель Гаскелевич

Рождение ребёнка
06.05.1918

Сын: Бланк Григорий Абрам-Абель

Отец ребёнка: Бланк Абрам-Абель Гаскелевич

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
15.10.1918

Сын: Бланк Александр Абрам-Абель

Отец ребёнка: Бланк Абрам-Абель Гаскелевич

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