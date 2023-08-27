Синцов Филипп Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Синцов Иван Артемьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Синцова Харитонья Филипповна
Мать ребёнка: Бородина Марья Саввична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Синцова Елена Филипповна
Мать ребёнка: Бородина Марья Саввична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Разумова Евдокия Филипповна
Мать ребёнка: Бородина Марья Саввична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Синцов Кондрат Филиппович
Мать ребёнка: Бородина Марья Саввична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бородина Марья Саввична
Смерть
Неизвестно