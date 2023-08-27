Синцов Филипп Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синцов Филипп Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Синцов Иван Артемьевич

Мать: Синцова Екатерина Фадеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Синцова Харитонья Филипповна

Мать ребёнка: Бородина Марья Саввична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Синцова Елена Филипповна

Мать ребёнка: Бородина Марья Саввична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Разумова Евдокия Филипповна

Мать ребёнка: Бородина Марья Саввична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Синцов Кондрат Филиппович

Мать ребёнка: Бородина Марья Саввична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бородина Марья Саввична

Смерть
Неизвестно

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