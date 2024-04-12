Плешаков Николай Максимович
Место рождения
Дата рождения07.12.1905 ст.
Дата смерти20.11.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1905 ст.
В «Метрической книге, данной из Симбирской Духовной Консистории причту Николаевской церкви села Томылова, Сенгилеевского уезда, для записи родившихся, браком сочетавшихся и умерших на 1905 год», в час... Показать все
Крещение
11.12.1905 ст.
В «Метрической книге, данной из Симбирской Духовной Консистории причту Николаевской церкви села Томылова, Сенгилеевского уезда, для записи родившихся, браком сочетавшихся и умерших на 1905 год», в час... Показать все
Место жительства
Между 1928 и 1935
Туркестан, городская администрация Туркестан, Туркестанская область
Место жительства
После 1930
Шымкент, Чикментское уездное управление, Сыр-Дарьинская область
Рождение ребёнка
24.02.1932
Сын: Плешаков Александр Николаевич
Мать ребёнка: Плешакова Мария Григорьевна
Место жительства
Около 1941
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Безводовка, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
20.11.1941
Астахов, Каменский муниципальный район, Ростовская область
КП Ульяновской области