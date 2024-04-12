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Плешаков Николай Максимович

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Место рождения

Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

07.12.1905 ст.

Дата смерти

20.11.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1905 ст.

Отец: Плешаков Максим Даниилович

Мать: Плешакова Мария Ивановна

Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
В «Метрической книге, данной из Симбирской Духовной Консистории причту Николаевской церкви села Томылова, Сенгилеевского уезда, для записи родившихся, браком сочетавшихся и умерших на 1905 год», в час... Показать все
Крещение
11.12.1905 ст.
Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
В «Метрической книге, данной из Симбирской Духовной Консистории причту Николаевской церкви села Томылова, Сенгилеевского уезда, для записи родившихся, браком сочетавшихся и умерших на 1905 год», в час... Показать все
Место жительства
Между 1928 и 1935
Туркестан, городская администрация Туркестан, Туркестанская область
Место жительства
После 1930
Шымкент, Чикментское уездное управление, Сыр-Дарьинская область
Рождение ребёнка
24.02.1932

Сын: Плешаков Александр Николаевич

Мать ребёнка: Плешакова Мария Григорьевна

Место жительства
Около 1941
Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плешакова Мария Григорьевна

Место жительства
Неизвестно
Безводовка, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
20.11.1941
Астахов, Каменский муниципальный район, Ростовская область
КП Ульяновской области
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