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Панков Матвей Косьмин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1822 г.р.

Дети

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До ?.06.1853

Жена: Панкова (Белянина) Мария Васильева

Рождение ребёнка
05.03.1854

Дочь: (Панкова) Дарья Матвеева

Мать ребёнка: Панкова (Белянина) Мария Васильева

Тарханово, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно

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