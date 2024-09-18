Панков Матвей Косьмин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До ?.06.1853
Рождение ребёнка
05.03.1854
Дочь: (Панкова) Дарья Матвеева
Мать ребёнка: Панкова (Белянина) Мария Васильева
Тарханово, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно