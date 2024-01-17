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Кишкичева Александра Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кишкичев Владимир Константинович

Рождение ребёнка
1939

Сын: Кишкичев Юрий Владимирович

Отец ребёнка: Кишкичев Владимир Константинович

Рождение ребёнка
1940

Сын: Кишкичев Валерий Владимирович

Отец ребёнка: Кишкичев Владимир Константинович

Смерть
Неизвестно

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