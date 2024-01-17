Кишкичева Александра Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1939
Сын: Кишкичев Юрий Владимирович
Отец ребёнка: Кишкичев Владимир Константинович
Рождение ребёнка
1940
Сын: Кишкичев Валерий Владимирович
Отец ребёнка: Кишкичев Владимир Константинович
Смерть
Неизвестно