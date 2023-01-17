Евлампий Елисеев
Место рождения
Дата рождения1756
Дата смерти1829
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Елисей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Василиса Евлампиева
Мать ребёнка: Ирина Кузьмина
Рождение ребёнка
1792
Сын: Евлентий Евлампиев
Мать ребёнка: Ирина Кузьмина
Рождение ребёнка
1796
Сын: Трифон Евлампиев
Мать ребёнка: Ирина Кузьмина
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Анастасия Евлампиева
Мать ребёнка: Ирина Кузьмина
Никольские Выселки, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1829