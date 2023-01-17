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Евлампий Елисеев

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Место рождения

Никольское, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1756

Дата смерти

1829

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Елисей

Мать: не указана

Никольское, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Василиса Евлампиева

Мать ребёнка: Ирина Кузьмина

Никольское, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Евлентий Евлампиев

Мать ребёнка: Ирина Кузьмина

Никольское, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Трифон Евлампиев

Мать ребёнка: Ирина Кузьмина

Никольское, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Анастасия Евлампиева

Мать ребёнка: Ирина Кузьмина

Никольские Выселки, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1829
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